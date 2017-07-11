Отделение Пенсионного фонда в рассылке раскрыло персональные данные более 17 тысяч человек

Одно из управлений Пенсионного фонда по Москве и Московской области в рассылке раскрыло персональные данные более чем 17 тысяч человек. Об этом написал в коллективном блоге для IT-специалистов Geektimes web-разработчик Сергей Дерябин.

В начале июня, рассказал Дерябин, он получил уведомление из управления Пенсионного фонда с требованием предоставить данные о сотрудниках «с неучтенным трудовым стажем в индивидуальных лицевых счетах».

Узнать о таких сотрудниках работодателю предлагалось, применив фильтр «регистрационный номер организации» в прилагаемом файле в формате Excel. В этом файле, по словам Дерябина, содержались записи о 17752 лицах, в том числе даты рождения, адреса регистрации и номера СНИЛС.

Рассылку с файлом с персональными данным, указывает автор, получили все зарегистрированные в данном управлении Пенсионного фонда компании.

Дерябин сообщил, что направил в связи с раскрытием персональных данных клиентов Пенсионного фонда обращение на имя прокурора Московской области.