Антона Носика похоронили на Востряковском кладбище

Ранее в Центральном доме литераторов состоялось прощание с Носиком. В траурной церемонии, по оценкам ТАСС, приняли участие около полутора тысяч человек.

Журналист и медиаменеджер Антон Носик похоронен на Востряковском кладбище в Москве.

Антон Носик умер в ночь на 9 июля. Ему был 51 год. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Носик — один из основателей российского сегмента интернета. Он, в частности, участвовал в запусках сайтов «Газета.ру», «Лента.ру» и Newsru.com.

Также Носик занимался благотворительной деятельностью, создав в 2005 году фонд «Помоги.org».