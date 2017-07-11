Алексей Навальный согласился на дебаты с Игорем Стрелковым

Оппозиционер Алексей Навальный согласился провести дебаты с лидером движения «Новороссия» Игорем Стрелковым (Гиркиным). Навальный ответил на приглашение, которое Стрелков сделал в эфире «Рой ТВ» 5 июля.

Навальный заметил, что намерен в ходе дебатов доказать, что он является кандидатом в президенты в том числе от патриотов, которых представляет Стрелков.

Дата, время и формат дебатов будут определены в переговорах со Стрелковым.