Алексей Навальный согласился на дебаты с Игорем Стрелковым
Оппозиционер Алексей Навальный согласился провести дебаты с лидером движения «Новороссия» Игорем Стрелковым (Гиркиным). Навальный ответил на приглашение, которое Стрелков сделал в эфире «Рой ТВ» 5 июля.
Навальный заметил, что намерен в ходе дебатов доказать, что он является кандидатом в президенты в том числе от патриотов, которых представляет Стрелков.
Дата, время и формат дебатов будут определены в переговорах со Стрелковым.
Ну что же, я горячий сторонник открытой политической дискуссии и открытых дебатов. Мне есть, что сказать на эти темы. Подобный разговор с Игорем Ивановичем Стрелковым, который, конечно, является выразителем мнения определенной группы граждан РФ, мне интересен и я готов в нём участвовать.