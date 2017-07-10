СК объявил об аресте жителя Москвы, который удерживал в квартире и насиловал ребенка

СК расследует дело в отношении 40-летнего жителя Москвы, который удерживал в своей квартире и насиловал несовершеннолетнего ребенка.

По данным следствия, в июле 2007 года обвиняемый, имя которого не называется, познакомился с 9-летним мальчиком и предложил ему жить вместе. «Ребенок согласился и ушел из дома», — говорится в сообщении Следственного комитета.

«На протяжении длительного времени», сообщает СК, обвиняемый не выпускал мальчика из комнаты, скрывая его от окружающих и совершая в отношении несовершеннолетнего насильственные действия сексуального характера.

Ребенок с 2007 года числился пропавшим без вести и был объявлен в федеральный розыск.

Сколько времени мальчик провел в квартире фигуранта уголовного дела и когда был задержан подозреваемый, в сообщении СК не уточняется.

Другие обстоятельства дела СК также не раскрывает, сообщая лишь, что установить местонахождение без вести пропавшего мальчика и взять под стражу подозреваемого удалось «в результате кропотливой работы» следователей и оперативных служб.

Фигурант дела арестован, он дал признательные показания. В настоящий момент проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы. Ведутся поиски родственников пострадавших, говорится в заявлении СК.