МВД упростило порядок регистрации автомобилей с нечитаемыми VIN

МВД России изменило правила регистрации транспортных средств в Госавтоинспекции. Соответствующий приказ, подписанный главой МВД Владимиром Колокольцевым, вступил в силу 10 июля.

Главное нововведение касается регистрации транспортных средств с идентификационными номерами, поврежденными коррозией, или измененными в ходе ремонта. Ранее автомобили с нечитаемым или измененным не подлежали регистрации. Теперь «при возможности идентификации таких транспортных средств, с ними могут быть осуществлены регистрационные действия», сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД.

Кроме того, восстановить регистрацию, если она была прекращена или аннулирована, теперь также можно в любом подразделении ГИБДД без привязки к месту жительства.

Также приказ МВД упрощает процедуру регистрации транспортных средств при подаче заявки через портал госуслуг. Автовладельцы, записавшиеся через портал госуслуг, могут сразу направляться на место осмотра машины, не проходя процедуру проверки комплектации документов.

Из перечня обязательных для регистрации документов исключен полис ОСАГО. Сведения о нем будут запрошены в электронном виде.

Приказ МВД также упрощает прохождение процедуры регистрации автомобилей для лиц с инвалидностью.