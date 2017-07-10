Максим Кашулинский снова станет главным редактором Republic
Главным редактором издания Republic снова станет Максим Кашулинский. 10 июля возглавлявшая Republic Ирина Малкова объявила, что уходит заниматься собственным проектом. Малкова покинет должность до конца июля 2017 года.
Из Republic также уйдут заместители главного редактора Павел Миледин и Петр Мироненко, выяснила Русская служба «Би-би-си». Мироненко подтвердил, что тоже уходит.
Малкова и Мироненко пришли в Republic в 2016 году, Миледин — в 2017-м. Все они ранее работали в РБК, руководство которого уволили в мае 2016 года.
До этого главным редактором Republic с 2014 года (тогда издание называлось «Слон») был Кашулинский. Сейчас Кашулинский занимает пост издателя.