Максим Кашулинский снова станет главным редактором Republic

Главным редактором издания Republic снова станет Максим Кашулинский. 10 июля возглавлявшая Republic Ирина Малкова объявила, что уходит заниматься собственным проектом. Малкова покинет должность до конца июля 2017 года.

Из Republic также уйдут заместители главного редактора Павел Миледин и Петр Мироненко, выяснила Русская служба «Би-би-си». Мироненко подтвердил, что тоже уходит.