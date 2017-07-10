Антон Долин объявил сбор денег на журнал «Искусство кино»

Главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин объявил о начале кампании по сбору средств на выпуск издания. Сбор средств открыт на краудфандинговой площадке Planeta.ru.

«Если вы на каком-то этапе его существования читали и любили „Искусство кино“ — поддержите нас. Если вы никогда не читали журнал, то поддержите нас все равно: обещаю, вам будет интересно читать то новое „Искусство кино“, над созданием которого мы работаем прямо сейчас», — написал Долин в своем фейсбуке.

«Мы собираемся расширяться, проводить серии показов по всей стране, читать лекции и мастер-классы, учить всех желающих смотреть кино и писать о нем. В будущем у нас — собственные фестивали, премии, сети кинотеатров и киноклубов, собственная синематека. А также мультимедийный интернет-портал, который станет уникальным ресурсом с точки зрения информации, истории и осмысления современного кинопроцесса», — говорится в описании проекта на Planeta.ru.

За 40 минут с момент запуска кампании удалось собрать более 57 тысяч рублей. Заявленная цель — 1 миллион рублей за 63 дня.