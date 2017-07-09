Отпевание Глазунова, по предварительным данным, пройдет в храме Христа Спасителя

По информации РИА Новости, Глазунов умер в ночь на 9 июля. Дочь художника Вера Глазунова рассказала , что он умер от сердечной недостаточности.

Умер художник Илья Глазунов. Об этом ТАСС рассказала супруга художника Инесса Орлова. Глазунову было 87 лет.

Илья Глазунов родился в Ленинграде в 1930 году, он окончил Академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина.

Первая выставка работ Глазунова состоялась в Москве в 1957 году, при этом дипломную работу художника «Дороги войны» об отступлении Красной армии запретили как противоречащую советской идеологии.

С 1987 года Глазунов занимал пост ректора Российской академии живописи, ваяния и зодчества.