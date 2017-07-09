Медведев: Носик был первопроходцем российского интернета

Медведев отметил, что Носик был «первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком».

Мои соболезнования в связи с безвременной кончиной Антона Носика. Он был настоящим профессионалом, первопроходцем россий...

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью медиаменеджера и блогера Антона Носика.

Антон Носик умер в ночь на 9 июля от внезапной остановки сердца. Ему был 51 год.

Носик был одним из первых и самых популярных блогеров Рунета, он создал «Газету.ру», «Ленту.ру», «Вести.ру» и Newsru.com.