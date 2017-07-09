Медведев: Носик был первопроходцем российского интернета
13:17, 9 июля 2017
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью медиаменеджера и блогера Антона Носика.
Мои соболезнования в связи с безвременной кончиной Антона Носика. Он был настоящим профессионалом, первопроходцем россий...Опубликовано Дмитрием Медведевым 9 июля 2017 г.
Медведев отметил, что Носик был «первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком».
Антон Носик умер в ночь на 9 июля от внезапной остановки сердца. Ему был 51 год.
Носик был одним из первых и самых популярных блогеров Рунета, он создал «Газету.ру», «Ленту.ру», «Вести.ру» и Newsru.com.
Памяти Антона Носика
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