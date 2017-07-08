В Приморском океанариуме умерла дельфин-белобочка

В Приморском океанариуме 8 июля умерла дельфин-белобочка Ами, сообщается в инстаграме комплекса.

В сообщении сказано, что Ами вместе с другими дельфинами была отравлена в октябре 2016 года; тогда ее «удалось реанимировать», но окончательно она так и не поправилась.

«Кто и зачем это сделал (отравил дельфинов. — Прим. „Медузы“)? Ответ на этот вопрос даст следствие. Оно еще не окончено», — написали в океанариуме.

A post shared by ПРИМОРСКИЙ ОКЕАНАРИУМ (@primocean) on Jul 8, 2017 at 1:19am PDT

Как пишет «Интерфакс», в океанариуме остался один дельфин-белобочка, самец Смоки.