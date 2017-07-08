В Приморском океанариуме умерла дельфин-белобочка
В Приморском океанариуме 8 июля умерла дельфин-белобочка Ами, сообщается в инстаграме комплекса.
В сообщении сказано, что Ами вместе с другими дельфинами была отравлена в октябре 2016 года; тогда ее «удалось реанимировать», но окончательно она так и не поправилась.
«Кто и зачем это сделал (отравил дельфинов. — Прим. „Медузы“)? Ответ на этот вопрос даст следствие. Оно еще не окончено», — написали в океанариуме.
Как пишет «Интерфакс», в океанариуме остался один дельфин-белобочка, самец Смоки.
В октябре 2016 года в Приморском океанариуме погибли два дельфина-белобочки и сивуч. Сотрудник организации Роман Фадеев написал в фейсбуке, что это произошло из-за плохой работы системы жизнеобеспечения и некачественной кормовой рыбы, и обвинил в их смерти руководство. Позже суд обязал его опровергнуть часть этих заявлений.
Позже в океанариуме заявили, что животных отравили. В связи с гибелью дельфинов было возбуждено уголовное дело.
Приморский океанариум должен был открыться к саммиту АТЭС в 2012 году, но фактически начал работать только в сентябре 2016 года. Животных начали заселять еще до завершения всех работ. С 2012 года в океанариуме погибли 15 животных.
В июне 2017 года Следственный комитет объявил, что бывший исполняющий обязанности директора океанариума Дмитрий Питрук предстанет перед судом из-за гибели двух моржих и белухи.