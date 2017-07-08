Самолет Путина сделал крюк мимо стран НАТО по дороге на G20

Самолет президента РФ Владимира Путина, выполняя 6 июля рейс из Москвы в Гамбург на саммит G20, сделал крюк и обогнул страны Балтии и Польшу, входящие в НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные сайта FlightRadar24.

Вместо этого самолет пролетел над Балтийским морем, зайдя в воздушное пространство Финляндии и Швеции.

За последний год самолеты Владимира Путина никогда не избегали полетов над странами Евросоюза, отмечает агентство. В частности, Путин несколько раз пролетал в воздушном пространстве Польши.

С чем может быть связано изменение маршрута в случае с поездкой на G20, неизвестно.

Обновление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию. «Потому что все вопросы, связанные с передвижением президента, напрямую касаются его безопасности. Безопасность президента осуществляется на должном уровне», — цитирует его РИА Новости.