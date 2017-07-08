Правительство РФ утвердило концепцию единого ресурса с информацией о гражданах
Правительство РФ утвердило концепцию единого ресурса с информацией о гражданах страны. Документ опубликован на сайте правительства.
Цель создания ресурса — появление системы учета, обеспечивающей «достоверность и непротиворечивость» данных о населении, и «направленной на совершенствование контроля за начислением и поступлением страховых взносов».
По сообщению правительства, в ресурс будут внесены лишь те данные, которые уже учтены в других информационных системах.
Создать ресурс планируется к 2025 году.
Создание федерального ресурса о населении позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, информационную открытость и прозрачность системы государственного и муниципального управления для граждан.