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Правительство РФ утвердило концепцию единого ресурса с информацией о гражданах

Правительство РФ
07:07, 8 июля 2017
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Правительство РФ утвердило концепцию единого ресурса с информацией о гражданах страны. Документ опубликован на сайте правительства.

Цель создания ресурса — появление системы учета, обеспечивающей «достоверность и непротиворечивость» данных о населении, и «направленной на совершенствование контроля за начислением и поступлением страховых взносов».

По сообщению правительства, в ресурс будут внесены лишь те данные, которые уже учтены в других информационных системах.

Создать ресурс планируется к 2025 году.

Создание федерального ресурса о населении позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, информационную открытость и прозрачность системы государственного и муниципального управления для граждан.

Правительство РФ
О создании единого ресурса с данными о россиянах сообщалось летом 2016 года, когда Госдума приняла закон о создании единого реестра ЗАГС. Тогда сообщалось, что на его основе будет создан «единый федеральный информационный ресурс» со сведениями о населении.
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