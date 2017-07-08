«Коммерсант»: продажи в России внутренних туров на бархатный сезон упали в три раза

Доля российских курортов среди продаж туров в России на сентябрь—октябрь 2017 года (так называемый бархатный сезон) за год снизилась с 17 процентов до пяти процентов, то есть более чем в три раза. Об этом говорят предварительные итоги продаж туров, которые приводит «Коммерсант».

«Направление опустилось со второй на восьмую строчку в рейтинге наиболее популярных, несмотря на то что средний чек сократился на 13 процентов, до 50,8 тысячи рублей», — сообщили газете в сервисе Level.Travel.

По данным сервиса, 35 процентов туристов отправятся в бархатный сезон в Турцию, по 12 процентов — в Тунис и Грецию (доля Греции упала с 25 процентов из-за возобновления туризма в Турцию).

В сегменте самостоятельного бронирования, пишет издание со ссылкой на сервис Biletix, количество российских направлений снизилось с 58 процентов до 48 процентов.

При этом, по данным сервиса OneTwoTrip, за год продажи авиабилетов в Симферополь упали на 35 процентов, а в Сочи и Минеральные воды — выросли на 19 и 15 процентов соответственно.