От монет до биткоиновТест «Медузы» и Visa про эволюцию денег

ВОЗ предупредила о распространении устойчивой к антибиотикам гонореи

Всемирная организация здравоохранения
10:02, 7 июля 2017
Надежный источник

Всемирная организация здравоохранения обнаружила распространение бактерий, вызывающих гонорею, с повышенной устойчивостью к антибиотикам. Бактерии с высокой устойчивостью к антибиотикам обнаружены в 77 странах, а в некоторых из них выявлена гонорея, которая не поддается лечению.

В ВОЗ отмечают, что устойчивая к лечению гонорея фиксируется в первую очередь в странах с высоким уровнем доходов, где наиболее эффективен эпидемиологический надзор. Вероятно, подобные неизлечимые формы заболевания существуют и в странах с более низким уровнем доходов, но недостаточная система диагностики не позволяет их выявлять, считают в организации.

ВОЗ отмечает, что разработка лекарств от гонореи ведется недостаточно эффективно, а фармакологические компании концентрируются только на производстве антибиотиков, к которым у инфекции вырабатывается устойчивость.

«Очень может быть, что эти данные — лишь верхушка айсберга, поскольку системы диагностики и регистрации случаев неизлечимой инфекции зачастую отсутствуют в странах с более низким уровнем доходов, для которых как раз характерна бóльшая распространенность гонореи», — добавляет д-р Ви (Wi).

Всемирная организация здравоохранения
По данным ВОЗ, ежегодно гонореей заражаются 78 миллионов человек. Инфекция передается половым путем.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться