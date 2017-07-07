В Госдуме согласовали полный запрет на контактные зоопарки

Государственная дума планирует полностью запретить контактные зоопарки. Такие положения закреплены в отредактированном для второго чтения законопроекте «Об ответственном обращении с животными».

После окончательного одобрения и подписания президентом с 1 июня 2018 года в России нельзя будет создавать зоопарки, в которых животных держат исключительно для контакта с посетителями.

Физический контакт будет возможен только в том случае, если животное находится в большом вольере или клетке, где оно может в любой момент спрятаться в укрытии. Помимо этого владельцам таких зоопарков запретят «успокаивать» животных специальными препаратами.

Законопроект запрещает охотничьих собак и натравливание одних животных на других. Исключение сделано только для служебных животных. По информации «Ведомостей», именно вопрос о притравке мешал принять законопроект во втором чтении из-за охотничьего лобби.

Документ также запретит просто так отказываться от домашнего животного: владелец должен будет сдать его в приют или передать новому владельцу.

Второе чтение законопроекта запланировано на 12 июля 2017 года.