Трампу не успели забронировать отель в Гамбурге

Сотрудники Госдепартамента США не успели забронировать отель для Дональда Трампа и его окружения в Гамбурге, где 7 и 8 июля проходит саммит G20. Об этом пишет Buzzfeed со ссылкой на немецкую прессу.

Предположительно, Трамп вместе с представителями администрации собирался остановиться в отеле Four Seasons, но когда дело дошло до бронирования, оказалось, что гостиница занята представителями Саудовской Аравии. Более того, забронированы к тому времени были и все остальные гостиницы класса люкс, в которых мог бы остановиться президент США.

По слухам, пишет Buzzfeed, обсуждался вариант, что Трамп остановится в одном из отелей Берлина и будет летать в Гамбург на вертолете, но в конечном итоге президент разместился в гостевом домике правительства Гамбурга, отмечает Associated Press. Он расположен неподалеку от генконсульства России в Гамбурге. У гостевого домика усилена полицейская охрана.