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Трампу не успели забронировать отель в Гамбурге

Buzzfeed
11:15, 7 июля 2017
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Сотрудники Госдепартамента США не успели забронировать отель для Дональда Трампа и его окружения в Гамбурге, где 7 и 8 июля проходит саммит G20. Об этом пишет Buzzfeed со ссылкой на немецкую прессу.

Предположительно, Трамп вместе с представителями администрации собирался остановиться в отеле Four Seasons, но когда дело дошло до бронирования, оказалось, что гостиница занята представителями Саудовской Аравии. Более того, забронированы к тому времени были и все остальные гостиницы класса люкс, в которых мог бы остановиться президент США.

По слухам, пишет Buzzfeed, обсуждался вариант, что Трамп остановится в одном из отелей Берлина и будет летать в Гамбург на вертолете, но в конечном итоге президент разместился в гостевом домике правительства Гамбурга, отмечает Associated Press. Он расположен неподалеку от генконсульства России в Гамбурге. У гостевого домика усилена полицейская охрана.

Дональд Трамп 7 июля прибыл в Гамбург на саммит G20, участие в котором принимают лидеры государств с крупнейшими экономиками. Трамп 7 июля проведет закрытую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Ранее они никогда еще не встречались.
В феврале 2017 года на встрече министров иностранных дел стран G20 госсекретарь США Рекс Тиллерсон также столкнулся с проблемой бронирования отеля и был вынужден остановиться на одном из курортов с горячими источниками. Vox утверждает, что такие инциденты могут быть связаны с недостаточной укомплектованностью штата Госдепартамента.
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