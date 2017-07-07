Россиянину в Литве дали 10 лет тюрьмы за шпионаж

Суд в Вильнюсе приговорил гражданина России Николая Филипченко к 10 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России. Филипченко, по версии следствия, является сотрудником ФСБ, который с 2011 года вербовал жителей Литвы для шпионажа в пользу России.

В частности, россиянин, как установило следствие, пытался получить информацию о президенте Литвы Дале Грибаускайте и завести связи в ее службе охраны. У россиянина были сообщники: некий представитель разведывательного управления ФСБ Калининградской области, а также гражданин Литвы. Сведений об их задержании нет.