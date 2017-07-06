В Санкт-Петербурге загорелся лакокрасочный завод
На юго-востоке Санкт-Петербурга на лакокрасочном заводе «Невские краски» начался пожар. Об этом сообщают «Интерфакс» и «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.
По данным МЧС, горит ангар по адресу дорога на Металлострой, дом 5Ц (контактный адрес завода «Невские краски»).
Пожар охватил все здание площадью 4,8 тысячи квадратных метров. На месте пожара, как сообщают в МЧС, взрываются бочки с краской.
В посёлке Металлострой пожар. Горит, предположительно, лакокрасочный заводhttps://t.co/j57rkcHwsc pic.twitter.com/2tJGUuZRXJ— TheVillage Петербург (@villagespb) July 6, 2017
В Металлострое серьезный пожар. Горит лакокрасочный завод.— Вестник Петербурга (@NovostiSPb) July 6, 2017
На месте работают несколько пожарных расчетов pic.twitter.com/AICuNiFaYp