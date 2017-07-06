В Санкт-Петербурге загорелся лакокрасочный завод

На юго-востоке Санкт-Петербурга на лакокрасочном заводе «Невские краски» начался пожар. Об этом сообщают «Интерфакс» и «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

По данным МЧС, горит ангар по адресу дорога на Металлострой, дом 5Ц (контактный адрес завода «Невские краски»).

Пожар охватил все здание площадью 4,8 тысячи квадратных метров. На месте пожара, как сообщают в МЧС, взрываются бочки с краской.