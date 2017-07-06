Умер сооснователь группы «Секрет» Дмитрий Рубин. Он написал слова к песням «Привет» и «Алиса»

Дмитрий Рубин написал тексты к некоторым из наиболее известных песен «Секрета», в том числе «Алиса», «Именины у Кристины», «Привет» и «Тысяча пластинок».

Умер сооснователь группы «Секрет» Дмитрий Рубин. Об этом сообщил в фейсбуке гитарист коллектива Андрей Заблудовский.

Дмитрий Рубин в начале 1980-х участвовал в создании группы «Секрет» вместе с Николаем Фоменко и Максимом Леонидовым, с которыми учился в Ленинградском институт театра, музыки и кинематографии. В 1983 году он ушел из группы и сотрудничал с «Интегралом» Бари Алибасова.

Дмитрий Рубин также работал сценаристом на нескольких сериалах, в том числе «Улицы разбитых фонарей».