Минспорт признал футбольные симуляторы официальным видом спорта
Министерство спорта России официально признало киберфутбол новой дисциплиной футбола. Таким образом, футбольные симуляторы приравниваются к таким же разновидностям футбола, как пляжный и мини-футбол, говорится на сайте Российского футбольного союза.
В РФС отметили, что в ближайшее время собираются провести официальный турнир России по спортивным симуляторам.
Александр Алаев, генеральный директор РФС: Мне очень приятно, что Российский футбольный союз оперативно реагирует на современные тенденции, имеющие место в мировом спорте. Признание киберфутбола (интерактивного футбола) дисциплиной футбола явилось результатом слаженной и кропотливой работы наших коллег.
В июне 2016 года в России киберспорт был признан официальным видом спорта, была создана Федерация компьютерного спорта России.
Российский футбольный союз с конца 2016 года занимается организаций турниров по спортивным симуляторам FIFA. Президент РФС Виталий Мутко говорил о необходимости поддержки киберфутбола и высказывал предложение о проведении чемпионата по футбольным симуляторам параллельно с чемпионатом мира по футболу в 2018 году. «Может, хоть там станем чемпионами», — сказал тогда Мутко.