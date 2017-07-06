Минспорт признал футбольные симуляторы официальным видом спорта

Министерство спорта России официально признало киберфутбол новой дисциплиной футбола. Таким образом, футбольные симуляторы приравниваются к таким же разновидностям футбола, как пляжный и мини-футбол, говорится на сайте Российского футбольного союза.

В РФС отметили, что в ближайшее время собираются провести официальный турнир России по спортивным симуляторам.