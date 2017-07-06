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«Левада-центр» зафиксировал резкий рост рейтинга «Единой России»

РБК
05:52, 6 июля 2017
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Рейтинг «Единой России» вырос за год с 55 до 63 процентов, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса, проведенного «Левада-центром» в июле.

Респондентов спрашивали, пришли бы они на выборы, если бы голосование проводилось в ближайшее воскресенье. У тех, кто утвердительно ответил на этот вопрос, выясняли, за какую партию они бы проголосовали.

Рейтинги других партий, перечисленных в опросе, включая КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию», «Яблоко» и «Парнас» — снизились либо остались без изменений.

Рост рейтинга «Единой России» ранее зафиксировали соцопросы, проводимые ВЦИОМом и Фондом Общественное мнение.

Эксперты, опрошенные изданием, связывают снижение популярности всех партий, кроме «Единой России», с усталостью после парламентских выборов 2016 года.

Российская партийная система, считает политолог Александр Кынев, «впала в анабиоз», а партии остались без ресурсов, с «психологическими травмами после результатов, которые были получены» и почти свернули свою деятельность.

На выборах в Госдуму, прошедших 18 сентября 2016 года, «Единая Россия» набрала 54,20 процента голосов, улучшив свой результат по сравнению с предыдущими выборами почти на пять процентов.
Кроме «Единой России» в парламент текущего созыва прошли еще три партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Из них лишь ЛДПР удалось набрать больше голосов (почти на 1,5 процента), чем на предыдущих выборах.
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