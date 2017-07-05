В Петербурге демонтировали мемориальную доску Колчаку. Этого добились сторонники Кургиняна
В Санкт-Петербурге демонтировали мемориальную доску адмиралу Александру Колчаку. В пресс-службе Петроградского района рассказали, что соответствующее решение суда было исполнено.
Доска с ноября 2016 года висела на доме 3 по улице Большая Зеленина.
Мемориальная доска Колчаку в Петербурге официально откроется в 2017 году https://t.co/BAQpFYFkzl #новости pic.twitter.com/FKlOZst0ap— Дилетант (@diletant_media) November 16, 2016
Доску установили на доме, где Колчак жил в течение нескольких лет. Мемориал придумал историко-культурный центр «Белое дело», инициативу поддержал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.
Через несколько дней кто-то закрасил доску черной краской. Затем активисты движения «Суть времени» Сергея Кургиняна подали иск о демонтаже доски. В ходе заседания судья отметила, что Колчака признали участником репрессий против россиян.