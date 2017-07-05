В Германии ребенок принес в детский сад бомбу времен Второй мировой войны

В Германии в городе Дармштадт 5 июля ребенок принес в детский сад зажигательную бомбу времен Второй мировой войны.

По данным полиции, ребенок нашел взрывное устройство в лесу во время прогулки. Воспитатели, увидев предмет, вызвали полицейских и вывели детей на улицу.

Правоохранительные органы прочесали участок леса, где была найдена бомба, но не смогли найти других боеприпасов.