В Санкт-Петербурге умер писатель Даниил Гранин. Ему было 98 лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на не названный источник «в медицинских кругах Петербурга». По словам источника, последние несколько дней Гранин провел в реанимации, а незадолго до смерти его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Даниил Александрович скончался в ночь на среду», — сказал источник «Интерфаксу». Агентство отмечает, что информации о дате прощания и похоронах пока нет.