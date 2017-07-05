Умер писатель Даниил Гранин
21:25, 4 июля 2017
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В Санкт-Петербурге умер писатель Даниил Гранин. Ему было 98 лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на не названный источник «в медицинских кругах Петербурга». По словам источника, последние несколько дней Гранин провел в реанимации, а незадолго до смерти его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
«Даниил Александрович скончался в ночь на среду», — сказал источник «Интерфаксу». Агентство отмечает, что информации о дате прощания и похоронах пока нет.
Даниил Гранин (настоящая фамилия — Герман) родился в 1919 году. В 1941 году ушел на фронт в составе народного ополчения, воевал в танковых частях.
Печататься Даниил Гранин начал в 1949 году. Его книги в основном рассказывали о жизни ученых и изобретателей. Самые известные его произведения — романы «Искатели», «После свадьбы», «Иду на грозу». В 1979 году вышла его «Блокадная книга» в соавторстве с Алесем Адамовичем, которая рассказывала о жизни ленинградцев во время блокады.
Гранин много лет занимался общественной деятельностью. В конце 1960-х и начале 1970-х годов был первым секретарем Ленинградского отделения Союза писателей. С 1989-го по 1991-й был народным депутатом СССР.