The Moscow Times закрыла бумажную версию

Кроме того, стало известно об уходе с должности главного редактора The Moscow Times Михаила Фишмана. Он покинет издание после выхода последнего номера, пишут «Ведомости».

Последний бумажный номер газеты выйдет в четверг, 6 июля. Вместе с закрытием печатной версии будет проведено масштабное сокращение сотрудников.

Англоязычная газета The Moscow Times закрывает печатную версию. Об этом сообщается на сайте издания.

Газета The Moscow Times была основана в 1992 году и стала первым изданием, вошедшим в холдинг Independent Media Дерка Сауэра. До 2015 года входила в Sanoma Independent Media вместе с холдингом «Бизнес Ньюс Медиа» — тогдашним издателем газеты «Ведомости».

В апреле 2015 года The Moscow Times купил Демьян Кудрявцев — одновременно он приобрел другие издания Sanoma. Тогда же редакцию возглавил Михаил Фишман. Вскоре после смены владельца было объявлено о переводе газеты из ежедневного формата в еженедельный для сокращения издержек.

В июне 2017 года было объявлено, что Дерк Сауэр станет соучредителем The Moscow Times вместе с представителем Кудрявцева.