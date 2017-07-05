РПЦ займется развитием духовности и патриотизма у сотрудников МЧС

МЧС России и Русская православная церковь договорились о сотрудничестве. Соответствующее соглашение было подписано главой МЧС Владимиром Пучковым и патриархом Кириллом.

Одной из целей соглашения, текст которого опубликован на сайте главы РПЦ, является «духовное окормление личного состава системы МЧС России и членов их семей», развитие и поддержание у личного состава МЧС «духовности и традиционных нравственных ценностей, чувства патриотизма и гордости за историю нашей страны», а также воспитание «культуры межнационального общения, основанной на веротерпимости, уважении чести и национального достоинства граждан».

Также соглашение предполагает, что организации РПЦ будут участвовать в оказании помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций, в том числе в качестве волонтеров и сестер милосердия.

В епархиях РПЦ будут созданы подразделения добровольной пожарной охраны на территории религиозных объектов.

Кроме того, соглашение предусматривает привлечение представителей РПЦ к оказанию духовной помощи и поддержки пострадавшим от ЧС и членам их семей, включая организацию «походных храмов».