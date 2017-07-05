Под Владимиром задержали члена «ореховской» ОПГ, который был в международном розыске с 2001 года

Во Владимирской области задержан Александр Шарапов, которого СК РФ считает исполнителем пяти убийств в 1994–2001 годы в Москве и Подмосковье. Он находился в международном розыске с 2001 года.

По версии следствия, Шарапов входил в преступное сообщество, частью которого были «ореховская» и «медведковская» банды.

Подробностей о преступлениях, в которых подозревается Александр Шарапов, нет. В СМИ человека с таким именем называли соучастником убийства в Греции киллера Александра Солоника и модели Светланы Котовой в 1997 году. В заметке «Коммерсанта» от 2003 года он назван «ореховским бандитом», а «Газета.ру» в том же году уточняла, что он находится в розыске.