Под Владимиром задержали члена «ореховской» ОПГ, который был в международном розыске с 2001 года
Во Владимирской области задержан Александр Шарапов, которого СК РФ считает исполнителем пяти убийств в 1994–2001 годы в Москве и Подмосковье. Он находился в международном розыске с 2001 года.
По версии следствия, Шарапов входил в преступное сообщество, частью которого были «ореховская» и «медведковская» банды.
Подробностей о преступлениях, в которых подозревается Александр Шарапов, нет. В СМИ человека с таким именем называли соучастником убийства в Греции киллера Александра Солоника и модели Светланы Котовой в 1997 году. В заметке «Коммерсанта» от 2003 года он назван «ореховским бандитом», а «Газета.ру» в том же году уточняла, что он находится в розыске.
«Ореховская» ОПГ — одна из крупнейших преступных группировок, действовавших в 1990-х годах в Москве. Многие участники группировки были осуждены за убийства. В 2015 году были арестованы члены ОПГ Игорь Сосновский и Сергей Фролов; их обвинили в убийстве в 2014 году адвоката Татьяны Акимцевой.