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Организатора «Русских маршей» Юрия Горского обвинили в экстремизме

ОВД-Инфо
20:41, 5 июля 2017
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Организатору «Русских маршей» Юрию Горскому, задержанному 5 июля, предъявили обвинения в призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК). Об этом сообщает «ОВД-ИНфо», не указывая источник информации.

По информации издания, его задержали на 48 часов.

У здания ФСБ, где, предположительно, находился Горский, 5 июля был задержан гражданский активист Ильдар Дадин, который стоял там с одиночным пикетом.

Организатор «Русских маршей» Юрий Горский был задержан 5 июля и отвезен на допрос в ФСБ. Он сообщил «Дождю», что дело об экстремизме, по которому он проходит подозреваемым, было заведено из-за организованного им шествия националистов в районе Октябрьского поля в Москве 1 мая.
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