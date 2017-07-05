Организатора «Русских маршей» Юрия Горского обвинили в экстремизме
Организатору «Русских маршей» Юрию Горскому, задержанному 5 июля, предъявили обвинения в призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК). Об этом сообщает «ОВД-ИНфо», не указывая источник информации.
По информации издания, его задержали на 48 часов.
У здания ФСБ, где, предположительно, находился Горский, 5 июля был задержан гражданский активист Ильдар Дадин, который стоял там с одиночным пикетом.
Организатор «Русских маршей» Юрий Горский был задержан 5 июля и отвезен на допрос в ФСБ. Он сообщил «Дождю», что дело об экстремизме, по которому он проходит подозреваемым, было заведено из-за организованного им шествия националистов в районе Октябрьского поля в Москве 1 мая.