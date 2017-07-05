Компанию-разработчика Linux для Минобороны продадут структурам «Росатома»
У НПО «Русские базовые информационные технологии» («РусБИТех»), разрабатывающего операционную систему Astra Linux для Минобороны, сменился владелец мажоритарного пакета акций, сообщает РБК со ссылкой на источники в компании.
51 процент акций «РусБИТеха», по данным собеседников издания, покупает совладелец производителя светодиодной техники «Вартон» Денис Фролов. Договоренность о сделке уже достигнута.
Фролов, по словам источников РБК, не конечный бенефициар сделки, компания приобретается в интересах структур госкорпорации «Росатом». По предварительным данным, речь идет о РФЯЦ-ВНИИЭФ, расположенном в городе Саров.
В «РусБИТехе» и «Росатоме» комментировать сообщения о сделке отказались, Фролов на вопросы издания не ответил.
«В компании на данный момент проходит аудит, организованный покупателем. Сделка будет закрыта в ближайшее время. Дениса Фролова несколько дней назад представили коллективу в качестве нового руководителя компании, — рассказал РБК один из сотрудников „РусБИТеха“. — Но на совещании с коллективом он объявил, что компания скоро войдет в контур „Росатома“, не поясняя деталей».