Госдума отложила рассмотрение законопроекта о наказании за мат в семье

Нижняя палата российского парламента отложила рассмотрение законопроекта о наказании за нецензурную брань в жилых помещениях. Об этом сообщил РБК глава профильного комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Комитет пока не будет предлагать Госдуме рассмотреть этот законопроект, сказал Крашенинников. Такое решение, по его словам, связано, в числе прочего, с общественным резонансом, вызванным инициативой. При этом глава профильного комитета отметил, что отсутствие законопроекта в ближайшей повестке не означает, что его рассмотрение будет отложено надолго.

На принятии законопроекта, по данным РБК, настаивает министерство внутренних дел. В МВД ожидают, что он сможет решить проблему наступления ответственности за семейно-бытовое дебоширство. В действующей редакции КоАП, указывают источники издания, такая ответственность отсутствует, но прописана в региональных кодексах.