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Госдума отложила рассмотрение законопроекта о наказании за мат в семье

РБК
06:15, 5 июля 2017
Требует подтверждения

Нижняя палата российского парламента отложила рассмотрение законопроекта о наказании за нецензурную брань в жилых помещениях. Об этом сообщил РБК глава профильного комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Комитет пока не будет предлагать Госдуме рассмотреть этот законопроект, сказал Крашенинников. Такое решение, по его словам, связано, в числе прочего, с общественным резонансом, вызванным инициативой. При этом глава профильного комитета отметил, что отсутствие законопроекта в ближайшей повестке не означает, что его рассмотрение будет отложено надолго.

На принятии законопроекта, по данным РБК, настаивает министерство внутренних дел. В МВД ожидают, что он сможет решить проблему наступления ответственности за семейно-бытовое дебоширство. В действующей редакции КоАП, указывают источники издания, такая ответственность отсутствует, но прописана в региональных кодексах. 

РБК
Законопроект, предлагающий распространить действие статьи «мелкое хулиганство» (20.1 КоАП) на жилые помещения, был внесен на рассмотрение Госдумы предыдущего созыва группой депутатов, включая Валентину Терешкову.
Под «мелким хулиганством», в числе прочего, подразумевается нецензурная брань и «оскорбительное приставание к гражданам».
В действующей редакции КоАП нарушением считаются такие действия только «в общественных местах». Законопроект предлагает убрать это ограничение.
22 июня стало известно, что комитет по законодательству и госстроительству одобрил законопроект. Однако в базе данных Госдумы решение профильного комитета по этому законопроекту, по состоянию на 5 июля, так и не было опубликовано.
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