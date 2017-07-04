В Тамбове волонтера штаба Навального посадили на сутки за нецензурную брань
В Тамбове активиста Андрея Полякова арестовали на сутки за нецензурную брань. По версии обвинения, он ругался около отделения полиции, куда его увезли с одиночного пикета у здания администрации области.
Поляков пикетировал администрацию 28 июня. Его задержали и отвезли в ОВД, но потом отпустили без обвинений. На выходе его встретил некий человек и спросил про его футболку с Навальным. Тут же подошли сотрудники полиции и заявили, что активист ругался матом.
Как выяснилось потом, тот человек оказался преподавателем политологии в Тамбовском государственном университете, а свидетелями выступили его студенты. По словам активиста, перед задержанием он не успел сказать ни слова.
29 апреля активист был оштрафован на тысячу рублей после задержания в день акции «#Надоел». В тот раз, по его словам, «потерпевшим» от его «мелкого хулиганства» стал директор тамбовского филиала Мичуринского государственного аграрного университета и член политсовета «Единой России» Валерий Талыков.