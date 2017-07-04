В Тамбове волонтера штаба Навального посадили на сутки за нецензурную брань

В Тамбове активиста Андрея Полякова арестовали на сутки за нецензурную брань. По версии обвинения, он ругался около отделения полиции, куда его увезли с одиночного пикета у здания администрации области.

Поляков пикетировал администрацию 28 июня. Его задержали и отвезли в ОВД, но потом отпустили без обвинений. На выходе его встретил некий человек и спросил про его футболку с Навальным. Тут же подошли сотрудники полиции и заявили, что активист ругался матом.

Как выяснилось потом, тот человек оказался преподавателем политологии в Тамбовском государственном университете, а свидетелями выступили его студенты. По словам активиста, перед задержанием он не успел сказать ни слова.