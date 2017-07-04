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В Сирии выпустили купюры с портретом Башара Асада

SANA
09:42, 4 июля 2017
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Банк Сирии объявил о запуске в обращение купюры с портретом действующего президента Башара Асада.

SANA / Reuters / Scanpix / LETA

Изображение Асада размещено на купюре в 2 тысячи сирийских фунтов. На другой стороне банкноты изображен зал заседаний сирийского парламента — Народного совета.

«Купюра 2 тысячи лир была напечатана в России, как и другие купюры в последние несколько лет, и обладает защитными преимуществами, которые ограничивают возможность подделки», — рассказал РИА Новости глава Центробанка Сирии Дураид Дергам.

По его словам, партия банкнот с портретом Асада была изготовлена еще в 2015 году, однако тогда ЦБ Сирии принял решение отложить их запуск в оборот до стабилизации обменного курса и укрепления экономики страны.

Банкнота в 2 тысячи фунтов станет самой большой по номиналу в денежной системе Сирии.
Ранее самой крупной купюрой в стране была 1 тысяча фунтов. На таких банкнотах размещен портрет Хафеза Асада — бывшего президента Сирии и отца Башара Асада.
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