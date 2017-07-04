В России предложили сажать за проникновение на любые охраняемые объекты
Минкомсвязи предложило расширить административную и уголовную ответственность за несанкционированное проникновение на объекты, которые подлежат ведомственной или государственной охране. Ведомство разработало законопроект, который позволит штрафовать или лишать свободы за проникновение на любые такие объекты, а не только подземные или подводные.
В пояснительной записке к документу сообщается, что в России ведомственная и госохрана есть не только у тоннелей метро и гидротехнических сооружений. Поэтому наказание должно следовать за проникновение на любые охраняемые объекты. Речь, в частности, идет об объектах связи и железной дороге (объекты РЖД охраняются ведомственной охраной).
Авторы документа также отметили, что ответственность надо усилить, так как посторонние проходят на объекты, чтобы сделать селфи или спрыгнуть с большой высоты.
Принятие мер, направленных на усиление правовой и физической защищенности стратегически важных объектов является особенно актуальным на фоне увеличивающихся с каждым днем случаев самовольного, незаконного проникновения на такие объекты граждан в целях осуществления съемок самих себя на фотоаппараты, видеокамеры и мобильные телефоны, выполнения прыжков с высотных зданий и сооружений, которые нередко заканчиваются летальным исходом.