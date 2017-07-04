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В России предложили сажать за проникновение на любые охраняемые объекты

Правительство России
12:46, 4 июля 2017
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Минкомсвязи предложило расширить административную и уголовную ответственность за несанкционированное проникновение на объекты, которые подлежат ведомственной или государственной охране. Ведомство разработало законопроект, который позволит штрафовать или лишать свободы за проникновение на любые такие объекты, а не только подземные или подводные.

В пояснительной записке к документу сообщается, что в России ведомственная и госохрана есть не только у тоннелей метро и гидротехнических сооружений. Поэтому наказание должно следовать за проникновение на любые охраняемые объекты. Речь, в частности, идет об объектах связи и железной дороге (объекты РЖД охраняются ведомственной охраной).

Авторы документа также отметили, что ответственность надо усилить, так как посторонние проходят на объекты, чтобы сделать селфи или спрыгнуть с большой высоты.

Принятие мер, направленных на усиление правовой и физической защищенности стратегически важных объектов является особенно актуальным на фоне увеличивающихся с каждым днем случаев самовольного, незаконного проникновения на такие объекты граждан в целях осуществления съемок самих себя на фотоаппараты, видеокамеры и мобильные телефоны, выполнения прыжков с высотных зданий и сооружений, которые нередко заканчиваются летальным исходом.

Правительство России
Ведомственная и государственная охрана в России есть у государственных и инфраструктурных объектов, а также на стратегических предприятиях.
Административная и уголовная ответственность за проникновение на подземные и подводные объекты появилась в России в 2015 году. За первое такое нарушение грозит штраф от 75 до 200 тысяч рублей или арест до 15 суток.
Повторное нарушение в течение года грозит штрафом до 500 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.
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