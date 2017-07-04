В Петербурге загорелась строящаяся плавучая атомная станция «Академик Ломоносов»
В Санкт-Петербурге произошел пожар на строящейся плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов». Произошло замыкание аккумуляторных батарей и возгорание на площади 16 квадратных метров, рассказали в МЧС.
Возгорание возникло в 14:15 и было ликвидировано через час. Как отмечает источник РИА Новости, реакторы на станцию пока не установлены.
«Фонтанка» уточняет, что аккумуляторы не горели, а плавились и дымили.
При этом на Балтийском заводе, где проходит испытания плавучая станция, заявили, что на самой АЭС возгорания не было, а задымление возникло рядом в аппарате, от которого идет сварка.
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» должна стать первой в мире серийной атомной станцией такого типа. Станция предназначена для Чукотки, где для нее создается береговая инфраструктура.
Станция будет отдавать не только электрическую (70 мегаватт), но и тепловую (50 гигакалорий в час) энергию. Для этого на ней установят два реактора.
«Академик Ломоносов» встанет около города Певек. После ее ввода в эксплуатацию будет остановлен первый энергоблок Билибинской АЭС, расположенной по соседству.