В Петербурге загорелась строящаяся плавучая атомная станция «Академик Ломоносов»

В Санкт-Петербурге произошел пожар на строящейся плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов». Произошло замыкание аккумуляторных батарей и возгорание на площади 16 квадратных метров, рассказали в МЧС.

Возгорание возникло в 14:15 и было ликвидировано через час. Как отмечает источник РИА Новости, реакторы на станцию пока не установлены.

«Фонтанка» уточняет, что аккумуляторы не горели, а плавились и дымили.

При этом на Балтийском заводе, где проходит испытания плавучая станция, заявили, что на самой АЭС возгорания не было, а задымление возникло рядом в аппарате, от которого идет сварка.