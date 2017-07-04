Технический сбой «уравнял» стоимость акций Amazon, Apple и Microsoft

Из-за технического сбоя, произошедшего 3 июля, акции нескольких компаний, представленных на бирже Nasdaq, на некоторое время сравнялись в цене.

В частности, сообщает The Financial Times, для бумаг Amazon, Apple и Microsoft была указана одна цена — 123,47 доллара за акцию.

Для Apple такая цена на 14,3 процента ниже настоящей, отмечает издание, а для Microsoft — на 79,1 процента выше.

Неверные данные отображались в крупнейших терминалах биржевой информации, включая Bloomberg, Thomson Reuters и Google Finance. На сайте самой биржи Nasdaq при этом публиковались реальные данные о котировках акций.

В заявлении, распространенном биржей, говорится, что сбой произошел из-за использования третьими лицами информации, распространяемой в тестовом режиме через Unlisted Trading Privileges (UTP — систему допуска ценных бумаг, зарегистрированных на одной американской бирже, к торгам на других площадках).

Представители Nasdaq заявили, что техническая проблема никак не повлияла на торги, в том числе и внебиржевые.

Причина сбоя пока не называется, однако предполагается, что проблема могла возникнуть из-за укороченного торгового дня на биржах США 3 июля.