Северная Корея объявила о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Северная Корея объявила, что 4 июля испытала свою первую в истории межконтинентальную баллистическую ракету. Государственное телевидение КНДР сообщило, что ракета может поразить цель «в любой точке мира».

Высота полета ракеты «Хвансон-14» составила более 2,8 километра. Запуск состоялся в 3:40 по московскому времени.

При этом Южная Корея и США ранее заявили, что КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности (до 5,5 тысячи километров). Ракета пролетела 930 километров и упала в море в эксклюзивной экономической зоне Японии.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин уже призвал Совет Безопасности ООН принять экстренные меры в связи с северокорейскими испытаниями.