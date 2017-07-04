РЖД вдвое увеличила срок продажи билетов на поезда дальнего следования

РЖД увеличила до 120 суток срок продажи билетов на поезда дальнего следования. Новые правила вступят в силу в декабре 2017 года (можно будет сразу купить билет на апрель 2018 года), заявил глава департамента управления бизнес-блоком пассажирских перевозок Максим Шнейдер.

О планах увеличить срок продажи билетов сообщалось еще в феврале 2017 года, но конкретные сроки не назывались.