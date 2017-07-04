Разработчиков китайского автобуса-тоннеля задержали за мошенничество
Пекинская полиция задержала создателей автобуса тоннеля TEB (Transit Elevated Bus). Основателя компании-разработчика Huaying Kailai Бай Чжимина и еще 31 человека подозревают в незаконном сборе средств на создание автобуса.
Единственный прототип автобуса, продемонстрированный летом 2016 года, был перевезен на хранение, а 300-метровый участок направляющих рельсов разобрали.
Как пишет Quartz, против Бай Чжимина уже подали иски 72 инвестора. По данным полиции, он успел собрать около 1,3 миллиарда долларов на проект.
Проект автобуса-тоннеля был представлен весной 2016 года, летом был изготовлен первый прототип. Предполагалось, что машина будет вмещать 1200 человек, а автомобили смогут проезжать под ним — то есть автобус на дороге не будет затруднять движение.
В декабре 2016 года стало известно, что единственный прототип отбуксировали на склад, а менеджмент компании перестал отвечать на звонки и письма.