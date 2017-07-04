Компартия Китая рассказала о вреде онлайн-игры для детей. Акции издателя подешевели на 17,5 миллиарда долларов

Рыночная капитализация Tencent Holdings снизилась на 17,5 миллиарда долларов после того, как компания объявила о введении ограничений на доступ детей и подростков к своей популярной онлайн-игре Honour of Kings.

Ограничения для несовершеннолетних Tencent Holdings ввела после того, как в газете «Жэньминь жибао» — официальном печатном органе Компартии Китая — вышла статья о негативном влиянии Honour of Kings на детей.

В статье игра называлась «ядом» и «наркотиком», а также приводились примеры гибели детей, увлеченных Honour of Kings.

Tencent Holdings после публикации в «Жэньминь жибао» объявила, что запрещает детям младше 12 лет играть в Honour of Kings более одного часа в день и входить в игру после 21:00. Для возрастной категории 12-18 лет время пребывания в игре будет ограничено двумя часами в день.

Акции Tencent Holdings на Гонконгской бирже после заявления о введении временных лимитов потеряли 5,1 процентных пункта (14,4 гонконгских доллара), а рыночная капитализация компании снизилась на 136 миллиардов гонконгских долларов (17,5 миллиардов долларов США).