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ФНС исключила Британские Виргинские острова из черного списка офшоров

Ведомости
06:08, 4 июля 2017
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Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила новую редакцию черного списка офшоров, исключив из него Британские Виргинские острова (BVI), пишут «Ведомости».

Исключение из черного списка, отмечает издание, означает, что офшор готов обмениваться информацией с ФНС или уже делает это. 

Кроме BVI, в новый вариант черного списка не вошла Южная Корея, которую ФНС сочла непрозрачным офшором год назад.

Офшоры в BVI, отмечает издание, являются одними из самых популярных как в России, так и в мире из-за крайне гибкого корпоративного законодательства. Сложно найти группу компаний, у которой когда-то не было структуры из BVI, сообщила партнер KPMG Анна Воронкова.

Однако последнее время, пишут «Ведомости», популярность BVI у российских компаний значительно снизилась. В основном в BVI остались личные кошельки бизнесменов, заявила партнер PwC Наталья Кузнецова.

Получать данные налоговики смогут в том числе из создаваемого на BVI единого реестра бенефициаров компаний. Информация позволит взыскивать налоги с накопленной прибыли и штрафовать владельцев находящихся там контролируемых иностранных компаний (КИК), доначислять налоги по сделкам с аффилированными лицами и даже признать компании из BVI российскими резидентами.

Ведомости
Офшоры, открытые на Британских Виргинских островах, фигурируют в материалах «Панамского архива». В частности, компании в этой юрисдикции, следует из документов, были у жен губернатора Псковской области Андрея Турчака и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у членов семьи главы Совбеза Николая Патрушева и других высокопоставленных чиновников, а также у депутатов Госдумы.
«Панамский архив» — несколько миллионов документов компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшоров. Среди клиентов компании оказались крупнейшие компании, бизнесмены и политики из разных стран мира, в том числе из России. Результаты расследования, проведенного на основе «Панамского архива», были обнародованы в апреле 2016 года.

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