ФНС исключила Британские Виргинские острова из черного списка офшоров

Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила новую редакцию черного списка офшоров, исключив из него Британские Виргинские острова (BVI), пишут «Ведомости».

Исключение из черного списка, отмечает издание, означает, что офшор готов обмениваться информацией с ФНС или уже делает это.

Кроме BVI, в новый вариант черного списка не вошла Южная Корея, которую ФНС сочла непрозрачным офшором год назад.

Офшоры в BVI, отмечает издание, являются одними из самых популярных как в России, так и в мире из-за крайне гибкого корпоративного законодательства. Сложно найти группу компаний, у которой когда-то не было структуры из BVI, сообщила партнер KPMG Анна Воронкова.

Однако последнее время, пишут «Ведомости», популярность BVI у российских компаний значительно снизилась. В основном в BVI остались личные кошельки бизнесменов, заявила партнер PwC Наталья Кузнецова.