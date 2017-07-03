В Испании задержан гражданин РФ, находившийся в розыске с 2011 года

Гражданская гвардия Испании объявила о задержании гражданина РФ, объявленного в международный розыск российскими правоохранительными органами в 2011 году.

В сообщении, опубликованном на сайте Гражданской гвардии, говорится, что 42-летний россиянин был арестован в Аликанте (Валенсия).

В розыске он находился по подозрению в причастности к мошенничеству и хищению бюджетных средств. В Испании он проживал по поддельным документам на имя гражданина Украины.

В сообщении задержанный фигурирует под инициалами Л.П. Его имя не раскрывается.