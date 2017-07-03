В Испании задержан гражданин РФ, находившийся в розыске с 2011 года
Гражданская гвардия Испании объявила о задержании гражданина РФ, объявленного в международный розыск российскими правоохранительными органами в 2011 году.
В сообщении, опубликованном на сайте Гражданской гвардии, говорится, что 42-летний россиянин был арестован в Аликанте (Валенсия).
В розыске он находился по подозрению в причастности к мошенничеству и хищению бюджетных средств. В Испании он проживал по поддельным документам на имя гражданина Украины.
В сообщении задержанный фигурирует под инициалами Л.П. Его имя не раскрывается.
Гражданская гвардия Испании — полицейское военнизированное формирование, подчиняющееся МВД, в задачу которого, помимо прочего, входит задержание объявленных в розыск лиц.