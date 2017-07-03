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В Германии задержали «леворадикального экстремиста» перед саммитом G20. У него нашли взрывчатку и оружие

The Local (Германия)
15:28, 3 июля 2017
Надежный источник

Полиция Германии задержала 30-летнего мужчину и обнаружила у него дома большое количество холодного оружия и взрывчатых веществ, включая пиротехнику.

Задержание произошло после того, как полиция Гамбурга получила предупреждение из города Росток, что один из жителей этого населенного пункта планирует «серьезное преступление» во время саммита G20 7–8 июля. Полицейские обнаружили в одном из домов, где проходило обыск, метательные ножи, бейсбольные биты, взрывчатые вещества как легального происхождения, так и нелегального, кастеты, несколько коробок с химикатами и другие предметы, представляющие потенциальную опасность.

По данным Bild, задержанный мужчина является «леворадикальным экстремистом». Он задержан до 10 июля, ожидается, что ему предъявят обвинение в незаконном хранении оружия и взрывчатки и создании криминального сообщества.

В Гамбурге 7 и 8 июля состоится саммит G20, на который приедут лидеры крупнейших мировых держав. Саммит сопровождается массовыми акциями протеста сторонников левых взглядов, которые протестуют против мер экономии и глобализации.
Всего в Гамбурге намечено около 30 согласованных акций протеста. Одна из них, посвященная борьбе с голодом, уже прошла в воскресенье, 2 июля, участие в ней приняли около 10 тысяч человек.
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