Полиция сообщила о 18 погибших в автокатастрофе в Баварии

В Баварии в автокатастрофе с участием автобуса погибли 18 человек. Как заявили в полиции, столько человек оставались внутри автобуса, когда он сгорел. Окончательное количество жертв станет известно после опознания погибших.

В результате катастрофы также пострадали 30 человек, некоторые из них получили тяжелые травмы.

Катастрофа произошла в 7 часов (8 часов мск) утром 3 июля около Мюнхберга. Автобус врезался в фуру и загорелся. Причины столкновения пока неизвестны, так как движение на трассе A9 было медленным. Сейчас трасса перекрыта в южном направлении.

В автобусе находились двое водителей и 46 пассажиров. По информации полиции, в нем ехали пенсионеры, которые направлялись на отдых.

Die Polizei befürchtet "etliche Tote" bei dem Busunfall auf der A9 bei #Münchberg. Ein Reisebus fuhr auf einen Lastwagen auf & brannte aus pic.twitter.com/gZ7CBurmZd — BR24 (@BR24) 3 июля 2017 г.