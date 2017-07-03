Полиция сообщила о 18 погибших в автокатастрофе в Баварии
В Баварии в автокатастрофе с участием автобуса погибли 18 человек. Как заявили в полиции, столько человек оставались внутри автобуса, когда он сгорел. Окончательное количество жертв станет известно после опознания погибших.
В результате катастрофы также пострадали 30 человек, некоторые из них получили тяжелые травмы.
Катастрофа произошла в 7 часов (8 часов мск) утром 3 июля около Мюнхберга. Автобус врезался в фуру и загорелся. Причины столкновения пока неизвестны, так как движение на трассе A9 было медленным. Сейчас трасса перекрыта в южном направлении.
В автобусе находились двое водителей и 46 пассажиров. По информации полиции, в нем ехали пенсионеры, которые направлялись на отдых.
Schrecklicher #Busunfall auf der #A9 mit mehreren Toten. #Münchberg #Gefreeshttps://t.co/UmLyjbAp8T pic.twitter.com/M1QajKv9Js— Nordbayer. Kurier (@kurier_online) July 3, 2017
Die Polizei befürchtet "etliche Tote" bei dem Busunfall auf der A9 bei #Münchberg. Ein Reisebus fuhr auf einen Lastwagen auf & brannte aus pic.twitter.com/gZ7CBurmZd— BR24 (@BR24) 3 июля 2017 г.
Oberfranken 31 Verletzte bei schwerem Busunfall auf A9 – 17 Tote befürchtet - Mitteldeutsche Zeitung:… https://t.co/Xo6TZ7rJKA pic.twitter.com/L0EZ41Wibl— GutenByte (@gutenbyte) July 3, 2017