На озере в Челябинской области перевернулась лодка. Среди погибших четверо детей

Семь человек, в том числе четверо детей, погибли на озере Максимка в Челябинской области, сообщило следственное управление СК по региону.

По данным следствия, на озере перевернулась алюминиевая лодка, в которой находились девять человек — мужчина, его дети и дети его родственников.

Двое очевидцев происшествия поплыли с берега на помощь и утонули, заявили представители СК.

По состоянию на вечер 2 июля, были обнаружены тела шести погибших, в том числе четверых детей: десятилетней девочки и трех мальчиков — двух, восьми и пятнадцати лет. Поиски еще одного погибшего продолжаются. Четверым детям удалось спастись.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Власти Челябинской области окажут материальную помощь двум семьям, чьи родственники погибли на озере Максимка, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе губернатора. По предварительной информации, заявили собеседники агентства, каждая из двух семей получит до 100 тысяч рублей.