Минюст включил в список нежелательных организаций Черноморский фонд регионального сотрудничества
Министерство юстиции РФ включило в список неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной, Черноморский фонд регионального сотрудничества (The Black Sea Trust for Regional Cooperation), зарегистрированный в Румынии.
В список нежелательных НПО, сообщается на сайте Минюста, фонд внесен «на основании решения заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 30 июня 2017 года».
Черноморский фонд регионального сотрудничества стал одиннадцатой организацией, включенной в список «нежелательных» с середины 2015 года.
Закон о нежелательных иностранных и международных организациях был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2015 года.
Нежелательными иностранные неправительственные организации признает Генпрокуратура на основании того, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства.
Сотрудничество с «нежелательными организациями», согласно российскому законодательству, предполагает уголовное наказание вплоть до лишения свободы.
С начала 2017 года в список нежелательных были внесены четыре организации. Кроме Черноморского фонда регионального сотрудничества, в список попали зарегистрированные в Великобритании Open Russia Civic Movement (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») и OR (Otkrytaya Rossia), а также Институт современной России, который возглавляет сын Михаила Ходорковского Павел.
Черноморский фонд регионального сотрудничества — проект Германского фонда Маршалла (США), основанного в 1972 году.