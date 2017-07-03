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Иностранные инвесторы вывели с российского рынка рекордные 1,6 миллиарда долларов

Коммерсант
05:10, 3 июля 2017
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Иностранные инвесторы вывели с российского рынка с конца февраля по конец июня 1,6 миллиарда долларов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Речь идет о рекордном оттоке капитала за последние 3,5 года, отмечает издание.

В числе основных причин вывода иностранного капитала из РФ эксперты называют неоправдавшиеся надежды на улучшение отношений между РФ и США после вступления Дональда Трампа в должность президента, судебный спор между «Роснефтью» и АФК «Система», а также снижение мировых цен на нефть.

Отток инвестиций из российских фондов происходит на фоне их притока в активы других развивающихся стран. По данным EPFR, на минувшей неделе фонды emerging markets привлекли почти $1,9 млрд, а за четыре месяца — почти $28 млрд. Российский рынок акций оказался в числе аутсайдеров. Больший объем средств был выведен только из Китая ($4 млрд), но размер этого рынка существенно больше российского. 

Коммерсант
Банк России оценивал чистый отток капитала — как вывод средств с российского рынка иностранными инвесторами, так и перемещение капитала за рубеж российскими налоговыми резидентами — в 21 миллиард долларов с января по апрель 2017 года.
Рекордный отток капитала ЦБ зафиксирован в 2014 году — тогда из страны за год вывели более 150 миллиардов долларов.
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