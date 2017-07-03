Иностранные инвесторы вывели с российского рынка рекордные 1,6 миллиарда долларов

Иностранные инвесторы вывели с российского рынка с конца февраля по конец июня 1,6 миллиарда долларов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Речь идет о рекордном оттоке капитала за последние 3,5 года, отмечает издание.

В числе основных причин вывода иностранного капитала из РФ эксперты называют неоправдавшиеся надежды на улучшение отношений между РФ и США после вступления Дональда Трампа в должность президента, судебный спор между «Роснефтью» и АФК «Система», а также снижение мировых цен на нефть.