Экс-премьер Израиля, осужденный за коррупцию, досрочно вышел на свободу. Ему придется работать волонтером в благотворительной организации
Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, осужденный по обвинению в коррупции, вышел на свободу по УДО. Как пишет «Гаарец», прокуратура не стала препятствовать его освобождению.
Ольмерт провел в тюрьме 16 с половиной месяцев, притом, что изначально был приговорен к шести годам тюрьмы (в декабре 2015 года с него сняли часть обвинений и сократили срок). При этом до мая 2018 года он должен будет работать волонтером в двух израильских благотворительных организациях — «Эзра Лемпарех» (обеспечивает бедных медикаментами) и «Лекет Исраэль» (распределяет еду).
Также Ольмерту предстоит дважды в месяц отмечаться в полиции и пройти специальную программу реабилитации, подробности которой держатся в секрете.
Эхуд Ольмерт занимал пост премьер-министра Израиля с 2006 по 2009 годы. В 2014 году суд в Тель-Авиве приговорил его к шести годам тюрьмы. Уголовное дело касалось коррупции при строительстве в Иерусалиме в то время, когда Ольмерт возглавлял администрацию города.