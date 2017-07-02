Экс-премьер Израиля, осужденный за коррупцию, досрочно вышел на свободу. Ему придется работать волонтером в благотворительной организации

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, осужденный по обвинению в коррупции, вышел на свободу по УДО. Как пишет «Гаарец», прокуратура не стала препятствовать его освобождению.

Ольмерт провел в тюрьме 16 с половиной месяцев, притом, что изначально был приговорен к шести годам тюрьмы (в декабре 2015 года с него сняли часть обвинений и сократили срок). При этом до мая 2018 года он должен будет работать волонтером в двух израильских благотворительных организациях — «Эзра Лемпарех» (обеспечивает бедных медикаментами) и «Лекет Исраэль» (распределяет еду).

Также Ольмерту предстоит дважды в месяц отмечаться в полиции и пройти специальную программу реабилитации, подробности которой держатся в секрете.