Археологи обнаружили под центром Мехико башню из черепов

В ходе раскопок ацтекского храма Темпло Майор в Мехико археологи обнаружили башню из 650 черепов, а также тысячи других фрагментов человеческих останков.

Диаметр башни составил около шести метров. Сооружение находилось в углу одного из помещений храма, посвященного Уицилопочтли — ацтекскому богу солнца и войны. До основания башни раскопки пока не добрались.

Как рассказали специалисты, свидетельства о «внушительной башне из черепов, которая вселяла страх в испанских завоевателей», сохранились со времен Эрнана Кортеса — конкистадора, захватившего Теночтитлан (ныне — Мехико) в 1521 году.

Историки предполагали, что черепа принадлежали захваченным и казненным воинам — подобные «курганы» встречаются у многих культур доколумбовой Америки. Однако археологи обнаружили, что в башне черепов многие принадлежали женщинам и детям.

Предположительно, башня связана с ритуалами человеческих жертвоприношений, распространенными у ацтеков. В частности, регулярных жертвоприношений требовал и Уицилопочтли — считалось, что таким образом бог солнца пополняет силы для битвы с тьмой.