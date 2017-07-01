Пятерых сотрудников ФСБ арестовали по делу о взятке
Пять сотрудников управления ФСБ по Москве и Московской области были арестованы по делу о вымогательстве взятки у руководства подмосковного НИТИ имени Снегирева. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в ФСБ.
По информации газеты, сотрудники ФСБ нашли в НИТИ имени Снегирева нарушения, связанные с оформлением сотрудников, и стали требовать у директора института Игоря Григорьева взятку, угрожая возбудить дело о мошенничестве или растрате.
Григорьев обратился в управление собственной безопасности ФСБ, после чего под контролем спецслужб договорился о выплате трех миллионов рублей.
При передаче денег был задержан полковник Алексей Круглов, замначальника 7-го межрайонного управления ФСБ. Четверо его предполагаемых сообщников, среди которых начальник отделения УФСБ по Балашихе Денис Семенов, были задержаны позже.
Круглов и оперативник Роман Надеждин подозреваются в получении взятки, сопряженном с вымогательством (часть 6 статьи 290 УК РФ); Семенов и оперативники Алексей Винокуров и Артур Юсуфов — в посредничестве во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1).
Поскольку офицеры Надеждин и Винокуров признали свою вину и решили сотрудничать со следствием, Московский окружной военный суд по ходатайствам 51-го ВСО определил их под домашний арест. <…> Остальные фигуранты расследования, не признающие вину, были отправлены судом в СИЗО, где они проведут по крайней мере два ближайших месяца.