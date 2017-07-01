Пятерых сотрудников ФСБ арестовали по делу о взятке

Пять сотрудников управления ФСБ по Москве и Московской области были арестованы по делу о вымогательстве взятки у руководства подмосковного . Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в ФСБ.

По информации газеты, сотрудники ФСБ нашли в НИТИ имени Снегирева нарушения, связанные с оформлением сотрудников, и стали требовать у директора института Игоря Григорьева взятку, угрожая возбудить дело о мошенничестве или растрате.

Григорьев обратился в управление собственной безопасности ФСБ, после чего под контролем спецслужб договорился о выплате трех миллионов рублей.

При передаче денег был задержан полковник Алексей Круглов, замначальника 7-го межрайонного управления ФСБ. Четверо его предполагаемых сообщников, среди которых начальник отделения УФСБ по Балашихе Денис Семенов, были задержаны позже.

Круглов и оперативник Роман Надеждин подозреваются в получении взятки, сопряженном с вымогательством (часть 6 статьи 290 УК РФ); Семенов и оперативники Алексей Винокуров и Артур Юсуфов — в посредничестве во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1).