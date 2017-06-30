В Крыму из-за аварии отключены интернет и сотовая связь

В Крыму из-за аварии произошел массовый сбой в работе сотовой связи и интернета, объявил вице-премьер правительства республики Дмитрий Полонский.

На участке Темрюк — Керчь, по его словам, была повреждена волоконно-оптическая линия связи.

Из-за аварии временно ограничен доступ к интернету абонентам, которые находятся в роуминге «К-телеком» (торговая марка Win mobile) и «КТК Телеком» («Волна мобайл»), сообщил Полонский. Также была снижена скорость доступа в интернет у большинства провайдеров и ограничено междугороднее телефонное соединение абонентов фиксированной связи, добавил он.

Последствия аварии планируется устранить до 18:00 пятницы, заявил Полонский.

Сколько именно абонентов сотовой связи и пользователей интернета пострадали из-за аварии, представитель правительства Крыма не уточнил.